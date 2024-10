Formazioni ufficiali Lecce-Verona, Serie A 2024/2025 (Di martedì 29 ottobre 2024) Le Formazioni ufficiali di Lecce-Verona, partita valida per la decima giornata della Serie A 2024/2025. Testa a testa tutto da seguire tra due squadre alla ricerca di punti fondamentali per invertire una rotta che nelle ultime settimane si è fatta molto pericolosa. I salentini, infatti, fin qui hanno ottenuto una sola vittoria in campionato e sono reduci da quattro sconfitte consecutive, nonostante i segnali incoraggianti visti contro il Napoli. Ora, però, servono i punti, e davanti i proprio tifosi l’occasione è ghiotta contro una formazione che a sua volta non sta brillando, dopo un ottimo avvio di campionato: gli scaligeri, infatti, hanno 9 punti all’attivo, ma hanno perso cinque delle ultime sei partite, con il pesantissimo 6-1 in casa dell’Atalanta nell’ultimo turno. Di seguito le scelte degli allenatori. Leggi tutta la notizia su Sportface.it (Di martedì 29 ottobre 2024) Ledi, partita valida per la decima giornata della. Testa a testa tutto da seguire tra due squadre alla ricerca di punti fondamentali per invertire una rotta che nelle ultime settimane si è fatta molto pericolosa. I salentini, infatti, fin qui hanno ottenuto una sola vittoria in campionato e sono reduci da quattro sconfitte consecutive, nonostante i segnali incoraggianti visti contro il Napoli. Ora, però, servono i punti, e davanti i proprio tifosi l’occasione è ghiotta contro una formazione che a sua volta non sta brillando, dopo un ottimo avvio di campionato: gli scaligeri, infatti, hanno 9 punti all’attivo, ma hanno perso cinque delle ultime sei partite, con il pesantissimo 6-1 in casa dell’Atalanta nell’ultimo turno. Di seguito le scelte degli allenatori.

Lecce - Hellas Verona formazioni ufficiali: ecco le scelte di Gotti e Zanetti per la sfida della decima giornata di Serie A 2024/25.

Lecce-Verona è in co-esclusiva tra SKY e DAZN, e come tale si potrà vedere tramite abbonamento anche in tv, scaricando l'app su una moderna televisione. L'alternativa, per i clienti abbonati sia a ...

Martedì 29 ottobre alle ore 18:30 allo stadio “Ettore Giardiniero-Via del mare” andrà in scena Lecce-Verona, match delicato valido il decimo turno di Serie A.

La nona giornata di Serie A si è appena chiusa, ed ecco che inizia la decima. Nel turno infrasettimanale il Lecce ospita il Verona al Via del Mare in un incrocio che è già ...