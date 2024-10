Fondazione del Monte | nel 2025 quasi 58 milioni a progetti per il territorio

Ilrestodelcarlino.it - Fondazione del Monte: nel 2025 quasi 5,8 milioni a progetti per il territorio

(Di martedì 29 ottobre 2024) Bologna, 29 ottobre 2024 – Ladeldi Bologna e Ravenna ha realizzato il suo primo Documento programmatico triennale. L'elaborazione del DPT nasce dall'esigenza di adottare una pianificazione pluriennale capace di sostenere una strategia di medio termine, per valorizzare in maniera proattiva le risorse, definire obiettivi di più ampio respiro rispetto al passato, garantire una continuità operativa che vada oltre l'orizzonte temporale annuale. “Sono scelte che sono guidate da valori fondamentali come democrazia, libertà, giustizia e pace. Principi che sono anche alla base del nostro impegno verso l'Agenda ONU 2030 per lo Sviluppo sostenibile, vero e proprio documento strategico che abbiamo adottato come bussola per indirizzare la nostra azione.