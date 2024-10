Empoli, D’Aversa senza Esposito ‘copia’ l’Inter: la probabile formazione (Di martedì 29 ottobre 2024) L’Empoli si prepara alla sfida contro l’Inter e con qualche assenza, come quella confermata di Sebastiano Esposito dopo gli esami strumentali. La squadra allenata da Roberto D’Aversa si schiererà a “specchio” contro i nerazzurri. STESSO MODULO – Roberto D’Aversa, consapevole della sfida impegnativa per il suo Empoli contro l’Inter Campione d’Italia, con molta probabilità deciderà si schierarsi a specchio con l’Inter, optando per il 3-5-2. A causa di un infortunio, Sebastiano Esposito non sarà della partita e non potrà affiancare Lorenzo Colombo in attacco. Per sostituirlo, D’Aversa ha scelto Ola Solbakken, giocatore che porta dinamismo e rapidità alla manovra offensiva e potrebbe rivelarsi utile per sfruttare eventuali spazi concessi dalla retroguardia interista. Colombo, invece, ha già mostrato buone doti in fase realizzativa e sarà l’uomo di riferimento nella zona avanzata. Inter-news.it - Empoli, D’Aversa senza Esposito ‘copia’ l’Inter: la probabile formazione Leggi tutta la notizia su Inter-news.it (Di martedì 29 ottobre 2024) L’si prepara alla sfida controe con qualche as, come quella confermata di Sebastianodopo gli esami strumentali. La squadra allenata da Robertosi schiererà a “specchio” contro i nerazzurri. STESSO MODULO – Roberto, consapevole della sfida impegnativa per il suocontroCampione d’Italia, con molta probabilità deciderà si schierarsi a specchio con, optando per il 3-5-2. A causa di un infortunio, Sebastianonon sarà della partita e non potrà affiancare Lorenzo Colombo in attacco. Per sostituirlo,ha scelto Ola Solbakken, giocatore che porta dinamismo e rapidità alla manovra offensiva e potrebbe rivelarsi utile per sfruttare eventuali spazi concessi dalla retroguardia interista. Colombo, invece, ha già mostrato buone doti in fase realizzativa e sarà l’uomo di riferimento nella zona avanzata.

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti:, per l'Inter D'Aversa rimane ancora; Inter ancora: D’Aversa conferma il suo futuro a, D'Aversa: "out contro il Parma, Viti è in dubbio";, per l'Inter D'Aversa rimane ancora, per l'Inter D'Aversa rimane ancora, per l'Inter D'Aversa rimane ancora

Empoli, per l'Inter D'Aversa rimane ancora senza Esposito

(corrieredellosport.it)

28 OTT - L'Empoli già questa mattina era in campo per preparare la sfida contro l'Inter in programma mercoledì alle 18.30 al 'Carlo Castellani'. Il tecnico Roberto D'Aversa è alle prese con la ...

Empoli-Inter, D’Aversa dovrà probabilmente fare a meno di Esposito: le ultime

(msn.com)

L'Empoli già questa mattina era in campo per preparare la sfida contro l'Inter in programma mercoledì alle 18.30 al 'Carlo Castellani' ...

?? Empoli, Esposito out contro il Parma: l’annuncio di D’Aversa e il motivo

(fantamaster.it)

Infortunio Esposito – L’Empoli si prepara per il lunch match di domani ... la sfida contro gli emiliani sarà importante per ritrovare la via della vittoria. Purtroppo per D’Aversa, però, non potrà ...

Empoli-Inter, probabili formazioni e dove vederla in tv

(firenzetoday.it)

Nel turno infrasettimanale l'Empoli ospiterà l'Inter al Carlo Castellani Computer Gross Arena. Dopo il pareggio in casa con il Parma l'obiettivo dell'Empoli è confermare quanto visto di buono finora, ...