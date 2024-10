Economia, dati in miglioramento: 3 famiglie su 4 riescono a risparmiare (Di martedì 29 ottobre 2024) Secondo l'indagine Acri, il 76% delle famiglie italiane ha messo da parte abbastanza soldi per far fronte a una spesa improvvisa e consistente. Il 17%, però, rimane ancora in una situazione di povertà Ilgiornale.it - Economia, dati in miglioramento: 3 famiglie su 4 riescono a risparmiare Leggi tutta la notizia su Ilgiornale.it (Di martedì 29 ottobre 2024) Secondo l'indagine Acri, il 76% delleitaliane ha messo da parte abbastanza soldi per far fronte a una spesa improvvisa e consistente. Il 17%, però, rimane ancora in una situazione di povertà

(Teleborsa) - Nel 2023 il deficit t dell'Italia è risultato pari al 7,2% del PIL, in diminuzione rispetto all'8,1% del 2022. E' quanto emerge dall'ultimo aggiornamento dell 'Istat, secondo cui l’indeb ...

Roma, 29 ott. (askanews) – Il clima economico in Italia mostra segni di un generale miglioramento, rispetto allo scorso anno, che aveva già segnato il ritorno ad un cauto ottimismo, dopo un 2022 attra ...

Per quanto riguarda le retribuzioni, l'audizione del Presidente Chelli ha evidenziato un significativo ritardo nella dinamica salariale rispetto all'inflazione, in particolare tra il 2021 e il 2023, ...