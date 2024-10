Ecco perché è arrivato il momento di lasciare a casa lo smartphone (Di martedì 29 ottobre 2024) Si dice che lo smartphone sia diventato il prolungamento del nostro braccio e non si può che esser d’accordo con quest’affermazione. Da un lato non possiamo evitarlo, visto che tra bollette, banca, lavoro e istruzione, gran parte delle nostre vite è finita dritta tra le app dei nostri telefoni; dall’altro vi è l’incapacità di lasciare a casa lo smartphone o di rimanere senza connessione a Internet, quasi come accade con le dipendenze. E difatti, leggendo l’articolo di ExpressVPN appare chiaro come, a prescindere dall’età, sempre più persone sentano il bisogno di dover staccare la spina per disintossicarsi dalla frenesia, dall’ansia e dai sentimenti negativi che, spesso e volentieri, l’iper-connessione e la sovra-esposizione a certe dinamiche virtuali comportano. Zon.it - Ecco perché è arrivato il momento di lasciare a casa lo smartphone Leggi tutta la notizia su Zon.it (Di martedì 29 ottobre 2024) Si dice che losia diventato il prolungamento del nostro braccio e non si può che esser d’accordo con quest’affermazione. Da un lato non possiamo evitarlo, visto che tra bollette, banca, lavoro e istruzione, gran parte delle nostre vite è finita dritta tra le app dei nostri telefoni; dall’altro vi è l’incapacità diloo di rimanere senza connessione a Internet, quasi come accade con le dipendenze. E difatti, leggendo l’articolo di ExpressVPN appare chiaro come, a prescindere dall’età, sempre più persone sentano il bisogno di dover staccare la spina per disintossicarsi dalla frenesia, dall’ansia e dai sentimenti negativi che, spesso e volentieri, l’iper-connessione e la sovra-esposizione a certe dinamiche virtuali comportano.

