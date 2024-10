Doppietta per Argos Tc Padova e Canottieri (Di martedì 29 ottobre 2024) Sembrava partisse male per le venete questa quarta giornata. Serban, la campionessa italiana di seconda categoria che parte sottotono e perde per 2/6 il primo set con Costanza Traversi che le rende nel ranking ben 3 gradini. Poi strada facendo la giocatrice dell’Argos rientra nei suoi ritmi Padovaoggi.it - Doppietta per Argos Tc Padova e Canottieri Leggi tutta la notizia su Padovaoggi.it (Di martedì 29 ottobre 2024) Sembrava partisse male per le venete questa quarta giornata. Serban, la campionessa italiana di seconda categoria che parte sottotono e perde per 2/6 il primo set con Costanza Traversi che le rende nel ranking ben 3 gradini. Poi strada facendo la giocatrice dell’rientra nei suoi ritmi

Doppietta per Argos Tc Padova e Canottieri

Argos Tc Padova risulta essere la bestia nera per le genovesi. In due gare non sono riuscite a vincere un incontro. Canottieri Padova con la vittoria ottenuta agguanta un secondo posto parimerito. Un ...

Argos Tc Padova esce a testa alta dallo scontro con le campionesse di Palermo

«Perdere 3-1 contro questa squadra è comunque un ottimo risultato», commenta l’head coach Germano Pedrazzi ...

