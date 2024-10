Donadoni su Milan-Napoli: «Fonseca coraggioso, ma la colpa è di Leao…» (Di martedì 29 ottobre 2024) Le parole di Roberto Donadoni, ex ct della Nazionale, sulla sfida tra Milan-Napoli in programma questa sera. Tutti i dettagli Roberto Donadoni ha parlato a La Gazzetta dello Sport della sfida tra Milan e Napoli. Milan-Napoli – «Il Napoli fatica a essere fluido, ma se ottiene certi risultati pur non giocando bene, quando crescerà sarà ancora più complicato sfidarlo. Calcionews24.com - Donadoni su Milan-Napoli: «Fonseca coraggioso, ma la colpa è di Leao…» Leggi tutta la notizia su Calcionews24.com (Di martedì 29 ottobre 2024) Le parole di Roberto, ex ct della Nazionale, sulla sfida train programma questa sera. Tutti i dettagli Robertoha parlato a La Gazzetta dello Sport della sfida tra– «Ilfatica a essere fluido, ma se ottiene certi risultati pur non giocando bene, quando crescerà sarà ancora più complicato sfidarlo.

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Oggi è una giornata storica - Milan-Napoli gratis su Dazn : la Serie A torna in chiaro dopo 28 anni

(Sportface.it)

Arriva il grande giorno che riporta la Serie A indietro di 28 anni. Erano altri tempi e il calcio è ormai cambiato nell’epoca delle pay tv, ma a distanza di molto tempo da quel Juventus-Sampdoriad dell’aprile del 1996, una partita del massimo ...

Il Milan in attesa del Napoli. E Conte e Politano…

(Terzotemponapoli.com)

Il Milan in attesa del Napoli: di seguito alcune righe di Luigi Garlando tratte dall’edizione odierna della Gazzetta dello Sport. “Fonseca ribadisce un Diavolo senza Leao, pur non potendo contare sugli squalificati Theo e Reijnders. Rinuncia al ...

Gazzetta: Roberto Donadoni sta con Fonseca. “È stato coraggioso ma ora al Milan serve..”

(msn.com)

Intervistato dalla rosea per l’edizione odierna lo storico ex rossonero prende le parti del tecnico portoghese e sprona il Milan a trovare un’identità a partire da stasera contro il Napoli Nelle dinam ...

Donadoni: "Il Napoli fatica ma è fortunato. Fonseca coraggioso, Conte..."

(areanapoli.it)

Le considerazioni del doppio ex di Milan e Napoli, Roberto Donadoni, nel giorni della super sfida di campionato a San Siro.

Scudetto Milan, Roberto Donadoni, ex calciatore rossonero, ha parlato della squadra di Fonseca e non solo: le dichiarazioni

(milannews24.com)

Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, Roberto Donadoni, ex Milan, ha parlato così della Serie A: PAROLE – «Mi auguro che non sia una corsa a due. Dopo una partenza difficile il Napoli sta ...

Milan coraggioso e sfortunato, il Bayer Leverkusen vince 1-0: Fonseca resta senza punti in Champions

(msn.com)

Il Milan ha perso per la seconda volta in questa Champions. Nel primo tempo meglio il Leverkusen Morata in panchina, Fonseca va in campo con il 4-2-3-1. Il Bayer Leverkusen parte subito con il ...