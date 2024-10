Da assessore a chef nel suo home restaurant (Di martedì 29 ottobre 2024) La ‘prima’, attesa con l’emozione e quel pizzico di trepidazione e apprensione che si devono ad ogni debutto, pare sia andata benissimo, con un sold out che spinge Massimo Malagoli, già assessore al commercio e al centro storico della Giunta Menani, ad insistere in quello che oggi è un esperimento, domani chissà. E che lo sposta, dal ‘tavolo’ degli amministratori, alla ‘tavola’. E più precisamente a quello che è il primo – e l’unico ad oggi, che si sappia – ‘home restaurant’ cittadino, che ‘Malla’ (a Sassuolo lo conoscono tutti con questo soprannome) ha aperto a casa sua. Ilrestodelcarlino.it - Da assessore a chef nel suo home restaurant Leggi tutta la notizia su Ilrestodelcarlino.it (Di martedì 29 ottobre 2024) La ‘prima’, attesa con l’emozione e quel pizzico di trepidazione e apprensione che si devono ad ogni debutto, pare sia andata benissimo, con un sold out che spinge Massimo Malagoli, giàal commercio e al centro storico della Giunta Menani, ad insistere in quello che oggi è un esperimento, domani chissà. E che lo sposta, dal ‘tavolo’ degli amministratori, alla ‘tavola’. E più precisamente a quello che è il primo – e l’unico ad oggi, che si sappia – ‘’ cittadino, che ‘Malla’ (a Sassuolo lo conoscono tutti con questo soprannome) ha aperto a casa sua.

Da assessore a chef in casa: Malagoli apre il suo home restaurant a Sassuolo

SASSUOLO. Al via tra pochi giorni in città il primo “Home Restaurant” di Sassuolo, forse primo anche in provincia di Modena. Ad avere l’idea è stata una persona “conosciuta” come l'ex assessore al Cen ...

