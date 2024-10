Concorsi PNRR 1 e 2 sono concorsi ordinari. Quali sono i vantaggi (Di martedì 29 ottobre 2024) Nell'ambito del piano assunzionale previsto dal PNRR, i concorsi per il reclutamento del personale docente sono di natura ordinaria, sebbene per i primi due concorsi (quello della scorsa primavera e il prossimo, il cui bando dovrebbe essere pubblicato entro il 31 dicembre) sia prevista una procedura straordinaria, limitata temporalmente alla cosiddetta fase transitoria, in merito ad alcuni aspetti particolari: i requisiti di accesso, le prove e il completamento della formazione post concorso. L'articolo concorsi PNRR 1 e 2 sono concorsi ordinari. Quali sono i vantaggi . Leggi tutta la notizia su Orizzontescuola.it (Di martedì 29 ottobre 2024) Nell'ambito del piano assunzionale previsto dal, iper il reclutamento del personale docentedi naturaa, sebbene per i primi due(quello della scorsa primavera e il prossimo, il cui bando dovrebbe essere pubblicato entro il 31 dicembre) sia prevista una procedura straa, limitata temporalmente alla cosiddetta fase transitoria, in merito ad alcuni aspetti particolari: i requisiti di accesso, le prove e il completamento della formazione post concorso. L'articolo1 e 2i vantaggi .

