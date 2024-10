Calciomercato.it - Conceicao resta a prezzo di ‘saldo’: Giuntoli già pregusta la carta vincente

(Di martedì 29 ottobre 2024)discuterà a fine stagione col Porto per la permanenza di, cercando di abbassare l’esborso magari anche grazie a un’altra operazione intrecciata La Juventus ha scoperto a San Siro una delle sue possibili pedine fondamentali per il resto della stagione, che può cambiare le partite in un batter d’occhio. Parliamo ovviamente di Francisco, che contro l’Inter ha sostanzialmente spaccato il match, decisivo nel pareggio finale per tutto quello che era stato l’andamento della gara. Di certo un calciatore così è un’arma potenzialmente letale per Thiago Motta, a partita in corso ma non solo. E se il portoghese riuscisse a trovare continuità di rendimento su questi livelli, scongiurando magari gli infortuni, allora per la Juve la situazione si farebbe ancora più interessante.(LaPresse) – calciomercato.