Lanazione.it - Careggi sul podio dei migliori ospedali italiani. Le altre strutture in Toscana: la classifica

(Di martedì 29 ottobre 2024) Firenze, 29 ottobre 2024 – L’ospedaledi Firenze è stato riconosciuto come una delle treere italiane nel Programma nazionale esiti (Pne) 2024, un progetto annuale di Agenas, l’Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali che valuta la qualità e l’efficienza dellesanitarie pubbliche e private.è risultata sulinsieme all'Humanitas di Rozzano e all'ospedale di Ancona. Il Programma nazionale esiti 2024, che si basa sui dati 2023, ha sottolineato Domenico Mantoan, direttore generale Agenas, “non è una, non dà premi o punizioni, ma vuole generare una positiva competizione tra aziendeere”. Per il terzo anno consecutivo l'Humanitas di Milano si conferma eccellenza, con livelli altissimi nelle 7 aree cliniche prese in esame dal report.