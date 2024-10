Oasport.it - Calendario ATP Parigi-Bercy 2024 oggi (29 ottobre): orari, ordine delle partite, tv, streaming

(Di martedì 29 ottobre 2024) Proseguono le sfide del Masters 1000 di, l’ultimo della stagione. Sarà una giornata con tre azzurri impegnati: Lorenzo Musetti, Matteo Arnaldi e Matteo Berrettini. Dopo la semifinale raggiunta a Vienna, Musetti torna in campo per il suo match di primo turno contro il tedesco Jan-Lennard Struff. Una sfida sicuramente complicata per il tennista toscano, che vuole chiudere al meglio il suo anno, pensando anche poi alla Coppa Davis. Proprio alla convocazione con la maglia azzurra alle finali di Malaga ci pensano assolutamente anche Matteo Arnaldi e Matteo Berrettini. Per entrambi questo torneo potrebbe anche essere decisivo per l’eventuale chiamata di Filippo Volandri. Arnaldi avrà un primo turno durissimo contro il danese Holger Rune, testa di serie numero 13; mentre Berrettini se la vedrà all’esordio con l’australiano Alexey Popyrin in un’altra sfida sicuramente ostica.