Bucci vince in Liguria, l’inchiesta giudiziaria su Toti non ha influito sul voto: l’analisi di Piepoli (Di martedì 29 ottobre 2024) Marco Bucci, candidato del centrodestra, ha vinto le elezioni in Liguria, con poco più di un punto di vantaggio su Andrea Orlando. Secondo il sondaggista Livio Gigliuto, presidente dell'Istituto Piepoli (Opinio Italia), gli scandali giudiziari che hanno travolto l'ex governatore Toti non hanno avuto impatto sul voto. Fanpage.it - Bucci vince in Liguria, l’inchiesta giudiziaria su Toti non ha influito sul voto: l’analisi di Piepoli Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di martedì 29 ottobre 2024) Marco, candidato del centrodestra, ha vinto le elezioni in, con poco più di un punto di vantaggio su Andrea Orlando. Secondo il sondaggista Livio Gigliuto, presidente dell'Istituto(Opinio Italia), gli scandali giudiziari che hanno travolto l'ex governatorenon hanno avuto impatto sul

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Il centrodestra si tiene la Liguria. Testa a testa - poi vince Bucci : "Sconfitti i signori del no"

(Quotidiano.net)

Il primo round va al centrodestra: Marco Bucci è il nuovo presidente della Regione Liguria. Il sindaco di Genova la spunta al termine di una battaglia all’ultimo voto su Andrea Orlando, ex ministro dem e candidato del campo largo. Un testa a ...

«Faccio impazzire la sinistra» : la gioia di Giorgia Meloni per la vittoria di Bucci in Liguria (ma FdI perde 100 mila voti)

(Open.online)

Quella di Marco Bucci è la vittoria di Giorgia Meloni. «Ho bisogno di te, non sappiamo come uscirne. Ti chiedo di fare uno sforzo», aveva detto la premier al sindaco di Genova per convincerlo a candidarsi al dopo Toti nonostante la malattia. E ...

Bucci vince in Liguria, l’inchiesta giudiziaria su Toti non ha influito sul voto: l’analisi di Piepoli

(fanpage.it)

Marco Bucci, candidato del centrodestra, ha vinto le elezioni in Liguria, con poco più di un punto di vantaggio su Andrea Orlando ...

Risultati elezioni Liguria, vince Bucci con il 48,8%: "Sarò presidente di tutti i liguri"

(tg24.sky.it)

Leggi su Sky TG24 l'articolo Elezioni Liguria, prime proiezioni: in testa Bucci (49%), Orlando al 47%. DIRETTA ...

Il centrodestra si tiene la Liguria. Testa a testa, poi vince Bucci: "Sconfitti i signori del no"

(msn.com)

Dopo uno spoglio al cardiopalma, la maggioranza di governo la spunta con un 48,81% . Orlando fermo al 47,32%: abbiamo pagato le difficoltà. Renzi: mancavano le mie preferenze. .

La Regione va al centrodestra, Bucci vince al fotofinish: “I liguri vogliono crescere”

(msn.com)

Amarezza e polemiche nel campo largo dopo il deludente risultato del Movimento 5 Stelle. I rimpianti di Orlando: “Siamo stati un po’ una cavia e questo ha finito col penalizzarci” ...