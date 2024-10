Ilrestodelcarlino.it - Assolto poliziotto no vax a Bologna accusato di causare ritardi nell’hub vaccinale

(Di martedì 29 ottobre 2024), 29 ottobre 2024 –con formula piena “perché il fatto non sussiste” il vice questore Giuseppe Accroglianò, di provocareall’hubdi Casalecchio di Reno: a deciderlo è stata la giudice del Tribunale di, Simona Siena. Per il vicequestore di polizia la Procura aveva chiesto una condanna a due mesi, con il riconoscimento delle attenuanti generiche, per interruzione di pubblico servizio. Finito a processo con giudizio immediato perché, a gennaio 2022. Ma veniamo ai fatti: Accroglianò, in piena epoca Covid, si era presentato all'hubdi Casalecchio accompagnato da un avvocato, facendo al medico di turno una serie di domande sulla validità dell'immunizzazione, su eventuali problemi e sul contenuto del vaccino.