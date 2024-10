Inter-news.it - Asllani, chance in Empoli-Inter? Un segnale da mandare ad Inzaghi

(Di martedì 29 ottobre 2024) Kristjanha giocato poco fino ad ora, ma è stato piuttosto sfortunato. InSimonevuole dargli un’occasione e si aspetta unimportante. IMPIEGO – Kristjanha giocato poco in questa stagione. Mai titolare se non con il Monza il 15 settembre in campionato, in panchina senza essere entrato con Manchester City, Udinese e Torino. Le ultime tre gare l’albanese ha dato infine forfait per il problema riscontrato con la nazionale durante la sosta. Il classe 2002 si è visto poco e l’allenatore dell’non ha avuto occasione di capire il livello raggiunto dal suo centrocampista dietro Hakan Calhanoglu., momento importante con l’SFORTUNATO – La poca fortuna dila si nota nell’ultima settimana. Calhanoglu ha subito un infortunio in Roma-ed è uscito prima dal campo, peccato che l’albanese non fosse già disponibile.