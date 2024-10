Anziani legati e lasciati sui letti pieni di urina, nella casa di riposo: 10 indagati (Di martedì 29 ottobre 2024) I Carabinieri del Nucleo Antisofisticazione e Sanità di Salerno, con il supporto del Gruppo per la Tutela della Salute di Napoli e del Comando Provinciale di Salerno, hanno eseguito un'ordinanza applicativa di dieci misure cautelari personali disposta dal G.I.P. del Tribunale di Salerno su Salernotoday.it - Anziani legati e lasciati sui letti pieni di urina, nella casa di riposo: 10 indagati Leggi tutta la notizia su Salernotoday.it (Di martedì 29 ottobre 2024) I Carabinieri del Nucleo Antisofisticazione e Sanità di Salerno, con il supporto del Gruppo per la Tutela della Salute di Napoli e del Comando Provinciale di Salerno, hanno eseguito un'ordinanza applicativa di dieci misure cautelari personali disposta dal G.I.P. del Tribunale di Salerno su

Anziani legati e maltrattati in struttura a Salerno

Le indagini hanno evidenziato che alcuni anziani venivano legati alla sedia a rotelle o al letto, con stracci e vecchi maglioni; venivano inoltre lasciati nel letto intriso di urina o solo con il ...

Gli anziani contenuti con brandelli di lenzuoli "sono affetti da gravissime patologie cerebrovascolari, assolutamente non collaboranti e con controindicazioni al trattamento con sedativi, risulta ...

Foto e video strazianti che ritraggono pazienti anziani legati al proprio letto con pezzi di lenzuolo e, come se non bastasse, anhe sedati per non farli lamentare per il «limbo» che vivevano.

