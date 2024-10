Amazon sfida Temu con l’e-commerce ultra economico per superare la crisi (Di martedì 29 ottobre 2024) Da una parte c’è Amazon, colosso delle vendite online, dall’altro c’è la “novità” Temu che dal suo esordio ha saputo mettere i bastoni tra le ruote ai grandi. Un duello che la piattaforma di Jeff Bezos pensava di non dover vivere ancora una volta dopo il boom di Aliexpress e Shein, ma che ora deve essere affrontato per evitare che tutti i suoi clienti viaggino verso la Cina, dove i prodotti costano nettamente meno. Come fare? Secondo quanto riferito dalla stampa internazionale la soluzione sarebbe una al momento: l’e-commerce ultra economico. L’idea per battere Temu Dai piani alti di Amazon da mesi viene fiutata la minaccia dei grandi e-commerce cinesi che crescono a vista d’occhio. Una nuova sfida per il colosso delle vendite online di Jeff Bezos, che per anni ha dominato incontrastato nel settore con un progetto difficile da replicare, sia a livello qualitativo che quantitativo. Quifinanza.it - Amazon sfida Temu con l’e-commerce ultra economico per superare la crisi Leggi tutta la notizia su Quifinanza.it (Di martedì 29 ottobre 2024) Da una parte c’è, colosso delle vendite online, dall’altro c’è la “novità”che dal suo esordio ha saputo mettere i bastoni tra le ruote ai grandi. Un duello che la piattaforma di Jeff Bezos pensava di non dover vivere ancora una volta dopo il boom di Aliexpress e Shein, ma che ora deve essere affrontato per evitare che tutti i suoi clienti viaggino verso la Cina, dove i prodotti costano nettamente meno. Come fare? Secondo quanto riferito dalla stampa internazionale la soluzione sarebbe una al momento: l’e-. L’idea per battereDai piani alti dida mesi viene fiutata la minaccia dei grandi e-cinesi che crescono a vista d’occhio. Una nuovaper il colosso delle vendite online di Jeff Bezos, che per anni ha dominato incontrastato nel settore con un progetto difficile da replicare, sia a livello qualitativo che quantitativo.

