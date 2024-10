A1, casello di Orte chiuso per sette ore: quando e perché (Di martedì 29 ottobre 2024) Sulla A1 Milano-Napoli sarà chiusa la stazione di Orte. Dalle 23 di mercoledì 30 alle 5 di giovedì 31 ottobre in uscita per chi proviene da Roma per consentire lavori di manutenzione delle barriere di sicurezza. In alternativa si consiglia di uscire alla stazione di Magliano Sabina. Viterbotoday.it - A1, casello di Orte chiuso per sette ore: quando e perché Leggi tutta la notizia su Viterbotoday.it (Di martedì 29 ottobre 2024) Sulla A1 Milano-Napoli sarà chiusa la stazione di. Dalle 23 di mercoledì 30 alle 5 di giovedì 31 ottobre in uscita per chi proviene da Roma per consentire lavori di manutenzione delle barriere di sicurezza. In alternativa si consiglia di uscire alla stazione di Magliano Sabina.

