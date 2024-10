Gamberorosso.it - A Milano un ristorante riscrive la grande tradizione borghese (e noi lo premiamo per questo)

(Di martedì 29 ottobre 2024) In meno di un anno Emin Haziri si è tolto di dosso l'etichetta di Cannavacciuolo Boy, avendo ormai preso piena dimestichezza del ruolo di head chef. Dal Cannavacciuolo Bistrot di Torino è fuoriuscito per approdare – dopo un breve passaggio in montagna – sotto la Madonnina, in una delle aperture che più hanno segnato l'anno in corso per via di quella capacità di mettere in dialogo ristorazione classica e fine dining, Lo ha fatto da Procaccini, annunciata con enfasi come la prima di una serie. In programma ci sono ben 12 inaugurazioni in 6 anni, in Italia e fuori. Un programma fitto che guarda in alto, nella riabilitazione del. Quello in cui si sta bene: standard elevati ma accessibilità ad ampio raggio.