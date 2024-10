Tg24.sky.it - 13enne morta a Piacenza, in atti indagini un video di violenze da parte del fidanzato

(Di martedì 29 ottobre 2024) Dopo la notizia del fermo disposto nella giornata di ieri per il15enne, si aggiungono altri elementi rispetto a quelli raccolti finora dagli investigatori che indagano sulla vicenda di Aurora, lail 25 ottobre a, precipitata dal terrazzo del suo palazzo. Tra le circostanze segnalate agli inquirenti dalla famiglia di Aurora, c'è il racconto di un'altra ragazza, minorenne, che li ha contattati per riferire di una scena che aveva visto in strada nelle scorse settimane. Secondo quanto riportato dal quotidiano piacentino “La Libertà ”, si tratta di un episodio accaduto il 4 ottobre nel quale la testimone avrebbe visto un giovane che strattonava una ragazzina minuta. A quel punto avrebbe scattato alcune foto e poi si sarebbe avvicinata alla ragazzina per dirle "Ciao come stai?", riuscendo ad allontanare il ragazzo.