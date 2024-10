Vince 378mila euro col gioco online e non li dichiara: li perde tutti ma deve restituire la pensione all’Inps (Di lunedì 28 ottobre 2024) Protagonista della storia un pensionato di Lucca ora condannato dal Tribunale a restituire all'Inps 27mila euro di reddito di cittadinanza non dovuto, più 12mila euro dell’assegno sociale percepito. Fanpage.it - Vince 378mila euro col gioco online e non li dichiara: li perde tutti ma deve restituire la pensione all’Inps Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di lunedì 28 ottobre 2024) Protagonista della storia un pensionato di Lucca ora condannato dal Tribunale aall'Inps 27miladi reddito di cittadinanza non dovuto, più 12miladell’assegno sociale percepito.

