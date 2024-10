Venom: The Last Dance è un successo nonostante gli incassi negli USA (Di lunedì 28 ottobre 2024) Venom: The Last Dance è un successo nonostante gli incassi negli USA Anche se i numeri definitivi non saranno disponibili prima di stasera, sembra che Venom: The Last Dance sta sovraperformando dopo aver guadagnato 50,8 milioni di dollari da 64 location all’estero fino a venerdì. Il threequel della Sony Pictures ha registrato una performance inferiore in Nord America, con un’apertura prevista di 52 milioni di dollari, un calo di 13 milioni di dollari rispetto al debutto previsto di 65 milioni di dollari. Tuttavia, grazie agli importantissimi numeri internazionali, Venom: The Last Dance aprirà comunque con 180 milioni di dollari a livello globale. La Cina è stata di grande aiuto con un debutto di 22 milioni di dollari che dovrebbe raggiungere i 45 milioni entro la chiusura di oggi. Leggi tutta la notizia su Cinefilos.it (Di lunedì 28 ottobre 2024): Theè ungliUSA Anche se i numeri definitivi non saranno disponibili prima di stasera, sembra che: Thesta sovraperformando dopo aver guadagnato 50,8 milioni di dollari da 64 location all’estero fino a venerdì. Il threequel della Sony Pictures ha registrato una performance inferiore in Nord America, con un’apertura prevista di 52 milioni di dollari, un calo di 13 milioni di dollari rispetto al debutto previsto di 65 milioni di dollari. Tuttavia, grazie agli importantissimi numeri internazionali,: Theaprirà comunque con 180 milioni di dollari a livello globale. La Cina è stata di grande aiuto con un debutto di 22 milioni di dollari che dovrebbe raggiungere i 45 milioni entro la chiusura di oggi.

