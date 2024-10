Unlimitednews.it - Torna G4GRETA per favorire l’ingresso delle studentesse nei lavori STEM

(Di lunedì 28 ottobre 2024) ROMA (ITALPRESS) – Studiare informatica e coding per promuovere la sostenibilità ambientale e l’imprenditorialità femminile. E’ la ricetta di(“Girls for Green Technology Applications”), programma formativo che l’Università La Sapienza di Roma, EY e EY Foundation sostengono per aiutare leliceali di Roma e del Lazio a creare competenze trasversali in uno scenario occupazionale dominato dall’avvento dell’AI (intelligenza artificiale). La tecnologia è una risorsa in continuo sviluppo e imprescindibile oggigiorno per le economie mondiali, a condizione però che sia utilizzata con un’etica sostenibile e inclusiva.