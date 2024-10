Tenta di fuggire da casa propria durante la perquisizione: arrestato per spaccio (Di lunedì 28 ottobre 2024) Prova a dileguarsi, spintonando i carabinieri, ma alla fine viene arrestato con l'accusa di spaccio di droga. Anche perché la perquisizione era stata eseguita in casa sua. Nello scorso fine settimana, i militati della stazione di San Marzano di San Giuseppe, comune del Tarantino confinante con Brindisireport.it - Tenta di fuggire da casa propria durante la perquisizione: arrestato per spaccio Leggi tutta la notizia su Brindisireport.it (Di lunedì 28 ottobre 2024) Prova a dileguarsi, spintonando i carabinieri, ma alla fine vienecon l'accusa didi droga. Anche perché laera stata eseguita insua. Nello scorso fine settimana, i militati della stazione di San Marzano di San Giuseppe, comune del Tarantino confinante con

Tenta di fuggire da casa propria durante la perquisizione: arrestato per spaccio

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

L'incidente è avvenuto a Milano in zona Corvetto nel primo pomeriggio di sabato. Il 19enne si è lanciato dalla finestra per non essere perquisito dalla Polizia, rompendosi una gamba. Il coinquilino 26enne è stato arrestato per possesso illegale di ... (Fanpage.it)

Non soltanto la polizia in azione, ma anche i carabinieri. Dopo una perquisizione domiciliare, realizzata in via Palma a Licata, i militari dell'Arma hanno arrestato un cinquantenne licatese che è stato indagato per detenzione di sostanze ... (Agrigentonotizie.it)

I carabinieri hanno notato un viavai sospetto nei pressi dell'abitazione: dentro c'erano cocaina, hashish e marijuana, oltre a denaro contante e bilancino. Il 25enne è stato condotto in carcere ... (brindisireport.it)

Nuovo episodio di violenza su una donna, dopo anni di maltrattamenti e sbusi. Un uomo ha tentato di strangolare la moglie, ma fortunatamente lei riesce a fuggire sul balcone, chiede aiuto e si salva.. (msn.com)

Il ventisettenne è stato arrestato dalla Polizia per lesioni personali e maltrattamenti. Già in passato era stato denunciato per violenze ... (repubblica.it)