Tennis Giotto weekend di emozioni | le ragazze pareggiano con Tc Genova i ragazzi cedono a Canottieri Padova Successo nel wheelchair tennis Articolo

(Di lunedì 28 ottobre 2024) Ilha vissuto unintenso nei campionati di Serie A2, con la squadra femminile e maschile impegnate rispettivamente contro Tc1893 e. La compagine femminile ha giocato in casa, sostenuta dal proprio pubblico, ed è riuscita a strappare un pareggio al termine di un match equilibrato, conclusosi 2-2. Sotto la guida del capitano Jacopo Bramanti, la squadra ha risposto alla partenza in salita, dovuta all’indisponibilità di Matilde Mariani che ha dato il primo punto alle avversarie, con le vittorie di Gaia Squarcialupi e Aneta Laboutkova nei singoli. Tuttavia, il doppio decisivo, disputato da Rachele Bacciarini e Laboutkova, è stato vinto dalle genovesi con un punteggio di 5-7, 4-6, lasciando il match in parità . La formazione femminile osserverà ora un turno di riposo e tornerà in campo domenica 10 novembre a Roma, contro il Ct Eur.