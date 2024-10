'Taste the Music' con l’Ayso il fascino di Ravel e Gershwin nel Teatro Kursaal di Bari (Di lunedì 28 ottobre 2024) Dopo i successi a Broadway, l’americano George Gershwin cercò un riconoscimento nel mondo della classica con il suo sinfonismo ricco di elementi importati dal jazz e dal blues: lo trovò innanzitutto a Parigi nel francese Maurice Ravel, suo grande estimatore. E proprio ai rapporti tra questi due Baritoday.it - 'Taste the Music' con l’Ayso il fascino di Ravel e Gershwin nel Teatro Kursaal di Bari Leggi tutta la notizia su Baritoday.it (Di lunedì 28 ottobre 2024) Dopo i successi a Broadway, l’americano Georgecercò un riconoscimento nel mondo della classica con il suo sinfonismo ricco di elementi importati dal jazz e dal blues: lo trovò innanzitutto a Parigi nel francese Maurice, suo grande estimatore. E proprio ai rapporti tra questi due

'Taste the Music' con l’Ayso il fascino di Ravel e Gershwin nel Teatro Kursaal di Bari

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Dopo i successi a Broadway, l’americano George Gershwin cercò un riconoscimento nel mondo della classica con il suo sinfonismo ricco di elementi importati dal jazz e dal blues: lo trovò innanzitutto a ... (baritoday.it)

Sun Nov 03 2024 at 08:00 pm to 10:00 pm (GMT+01:00) ... (allevents.in)

Thu Oct 31 2024 at 10:00 pm to Fri Nov 01 2024 at 04:00 am (GMT+02:00) We have gathered all the information for you in one convenient spot, but please keep in mind that these are subject to change. We ... (allevents.in)