Sommer fuori dalla top-5 dei migliori portieri al mondo! Il risultato (Di lunedì 28 ottobre 2024) Yann Sommer era tra i primi 10 candidati per la vittoria del Premio Yashin. Il giocatore dell’Inter però non ha vinto ed è rimasto anche fuori dalla top-5. Il risultato finale. risultato – Yann Sommer è stato nominato sesto miglior portiere al mondo! Alla consegna del Premio Yashin ci ha pensato Lautaro Martinez a Parigi, che però ha dovuto dare il trofeo al suo compagno dell’Argentina Emiliano Martinez. Dopo l’estremo difensore dell’Aston Villa hanno seguito Unai Simon dell’Athletic Bilbao, Andriy Lunin del Real Madrid, Gianluigi Donnarumma del PSG, Mike Maignan del Milan e appunto Yann Sommer. Ottimo risultato per il portiere nerazzurro acquistato ad agosto 2023 e ultimo campione d’Italia. Inter-news.it - Sommer fuori dalla top-5 dei migliori portieri al mondo! Il risultato Leggi tutta la notizia su Inter-news.it (Di lunedì 28 ottobre 2024) Yannera tra i primi 10 candidati per la vittoria del Premio Yashin. Il giocatore dell’Inter però non ha vinto ed è rimasto anchetop-5. Ilfinale.– Yannè stato nominato sesto miglior portiere al! Alla consegna del Premio Yashin ci ha pensato Lautaro Martinez a Parigi, che però ha dovuto dare il trofeo al suo compagno dell’Argentina Emiliano Martinez. Dopo l’estremo difensore dell’Aston Villa hanno seguito Unai Simon dell’Athletic Bilbao, Andriy Lunin del Real Madrid, Gianluigi Donnarumma del PSG, Mike Maignan del Milan e appunto Yann. Ottimoper il portiere nerazzurro acquistato ad agosto 2023 e ultimo campione d’Italia.

Sommer fuori dalla top-5 dei migliori portieri al mondo! Il risultato

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Yann Sommer è rimasto fuori dalla top 5 dei migliori portieri al mondo. L'esito della consegna del Premio Yashin. (inter-news.it)

Rodri è sempre più vicino a mettere le mani sul Pallone d’Oro 2024. Il centrocampista del Manchester City sarà presto il terzo spagnolo ad alzare al cielo il riconoscimento, dopo la doppietta di ... (sport.virgilio.it)

Con Yann Sommer fuori dai giochi per l'infortunio accusato ... Gregor Kobel con il Borussia Dortmund, due delle migliori squadre. Affinché il mio nome raggiunga lo stesso livello, prima o poi ... (fcinternews.it)

In questa guida all’acquisto vi mostreremo la top 5 migliori smartphone economici sotto i 50 euro, e in più vi daremo tutti i consigli per confrontare i vari dispositivi in commercio e capire se vale ... (tech4d.it)

Il ragù più atroce di sempre, gli happy ending mancati, il comandante sexy di Carmine Recano, i continui colpi di scena. Alcuni dei motivi per cui tutti guardano la serie Rai (e chi dice di non ... (rollingstone.it)