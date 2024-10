Quotidiano.net - Shaila e Lorenzo tornano al Grande Fratello, le reazioni di Javier ed Helena

(Di lunedì 28 ottobre 2024)Gatta eSpolverato sono tornati alitaliano dal Gran Hermano spagnolo. Un rientro che ha ricordato la visita del Papa “Voglio vedere la faccia degli altri inquilini quando sapranno che voi eravate in Spagna, perché loro non sanno nulla” ha detto a inizio puntata un Alfonso Signorini ben sapendo di essere l’unico a credere a questa affermazione.Spolverato eGattanella casa del: cosa dirannoPrestes eMartinez? Dopo la luna di miele a Madrid – luna di miele peraltro genuina e spontanea, per nulla forzata per creare dinamiche particolari -, i due si sono confrontati soprattutto conMartinez edPrestes. “Io non ho mai detto adi negare tutto quello che c’è stato tra noi, tant’è che ho raccontato tutto in questi giorni al Gran Hermano spagnolo – ha spiegato-.