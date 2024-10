Serie A, ascolti Dazn nona giornata 2024/2025: Inter-Juventus con 1.198.168 spettatori (Di lunedì 28 ottobre 2024) Sono 3.855.387 gli spettatori che hanno seguito su Dazn la nona giornata di Serie A 2024/2025, condizionata dal rinvio della partita Bologna-Milan, in programma sabato 26 ottobre, ma posticipata per l’allarme maltempo. La partita più vista è stata naturalmente la spettacolare Inter-Juventus 4-4, che ha radunato davanti allo schermo 1.198.168 spettatori. Secondo posto per Fiorentina-Roma 5-1, seguita da 739.066 spettatori. Sul gradino più basso del podio Napoli-Lecce 1-0 (624.433). Nella scorsa stagione furono 6.176.942 gli spettatori complessivi alla nona giornata. Dato inferiore quello di oggi, anche se, come detto, pesa il rinvio della gara del Dall’Ara. Gli ascolti Dazn della nona giornata di Serie A (3.855.387) 9 25/10/24 18:30 – 20:22 UDINESE-CAGLIARI 181.701 9 25/10/24 20:47 – 22:43 TORINO-COMO 268.788* 9 26/10/24 15:00 – 16:52 NAPOLI-LECCE 624. Leggi tutta la notizia su Sportface.it (Di lunedì 28 ottobre 2024) Sono 3.855.387 gliche hanno seguito suladi, condizionata dal rinvio della partita Bologna-Milan, in programma sabato 26 ottobre, ma posticipata per l’allarme maltempo. La partita più vista è stata naturalmente la spettacolare4-4, che ha radunato davanti allo schermo 1.198.168. Secondo posto per Fiorentina-Roma 5-1, seguita da 739.066. Sul gradino più basso del podio Napoli-Lecce 1-0 (624.433). Nella scorsa stagione furono 6.176.942 glicomplessivi alla. Dato inferiore quello di oggi, anche se, come detto, pesa il rinvio della gara del Dall’Ara. GlidelladiA (3.855.387) 9 25/10/24 18:30 – 20:22 UDINESE-CAGLIARI 181.701 9 25/10/24 20:47 – 22:43 TORINO-COMO 268.788* 9 26/10/24 15:00 – 16:52 NAPOLI-LECCE 624.

Serie A, ascolti Dazn nona giornata 2024/2025: Inter-Juventus con 1.198.168 spettatori

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi piĂą recenti.

Una novità importante per Dazn che nel corso di Serie A Show, il programma di approfondimento nello studio virtuale che al termine di ogni giornata di campionato. (calciomercato.com)

Per la prima volta dopo quasi trent’anni un match di Serie A sarà trasmesso in chiaro: un modo per rivitalizzare il calcio in tv in un momento complicato ... (repubblica.it)

La 8a giornata della Serie A 2024/25 in onda nel weekend (dal 19 al 21 Ottobre) su DAZN, secondo dato, rilevato con la nuova misurazione Auditel Total Audience supera i 5,2 milioni di ascoltatori (5.2 ... (digital-news.it)

Il match di Serie A tra Milan e Napoli entrerà nella storia: dopo quasi 30 anni, infatti, una partita di campionato sarà visibile in chiaro. (tvblog.it)

Oggi prende il via il nono turno del campionato di calcio italiano di Serie A: scopri gli orari e le modalità per seguire le partite in programma da venerdì 25 ottobre a domenica 27 ottobre. (msn.com)