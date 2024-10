Roma | Mancini nega la lite con Juric ai tifosi fuori da Trigoria

Leggi tutta la notizia su Sportface.it

(Di lunedì 28 ottobre 2024) Il giorno seguente alla pesante scoppola subita a Firenze, il clima in casaè molto teso. Nell’intervallo della sfida del Franchi, infatti, si sarebbero accesi gli animi tra Gianlucae il tecnico Ivan, che ha poi deciso di non farlo rientrare in campo per la ripresa. Da parte sua, il difensore ha provato a minimizzare, e oggi uscendo dadopo gli allenamenti si è fermato con alcunipresentidal centro sportivo di, i quali gli hanno chiesto le motivazioni sul perché non fosse in panchina a seguire il secondo tempo della sua squadra. “Perché sono rimasto negli spogliatoi? Lo scorso anno fu uguale“, la replica lapidaria del 23 giallorosso. A dirigere l’allenamento è stato sempre, il quale sembra viaggiare verso una fiducia a tempo.