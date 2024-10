Roma era ricercato in Kazakistan per contrabbando | arrestato in un hotel sulla Colombo

Leggi tutta la notizia su Ilfaroonline.it

(Di lunedì 28 ottobre 2024), 28 ottobre 2024 – Erain campo internazionale per il reato die su di lui pendeva un mandato d’arresto europeo emesso dalle autorità del: la sua fuga si è interrotta questa notte, quando gli agenti della Polizia di Stato dell’VIII Distretto Tor Carbone, insieme agli uomini del IX Distretto Esposizione, lo hannoin unin Via Cristoforo. Erano circa le 3.30 quando, presso la Sala Operativa della Questura, è giunta la segnalazione tramite il servizio “Alloggiati” – sistema informatico in uso alle forze dell’ordine che consente di scovare la presenza di latitanti o persone con provvedimenti a carico da eseguire che alloggiano all’interno di strutture ricettive.