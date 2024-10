Secoloditalia.it - Report, non solo la fuffa sul Mic, FdI indignata dalla pagina sui migranti: “Indecente speculazione”

(Di lunedì 28 ottobre 2024) ANon bastava il tanto strombazzato capitolo della puntata intestato al Mic, che avrebbe dovuto far venire giù tutto il governo, e che – a detta anche di illustri commentatori – non ha detto nulla di nuovo, limitandosi a rimestare sul fondo del barile del gossip. Non pago della propaganda con cui ha giocato d’anticipo (garantendosi furbescamente ascolti inusuali per i suoi standard) la trasmissione ha condensato in scaletta gli argomenti più caldi in agenda,compresi. Ma, ancora una volta, il modo di affrontare la vicenda del naufragio tra la Grecia e l’Italia, avvenuto nello scorso giugno. Un approccio che ha suscitato l’indignazione della deputata di Fratelli d’Italia Sara Kelany, responsabile nazionale nel partito del dipartimento Immigrazione.