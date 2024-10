Gaeta.it - Presentazione del nuovo assessore: Gualtieri lancia un appello al Governo per la situazione di Roma

(Di lunedì 28 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Oggi, nell’aula Giulio Cesare del Campidoglio, si è svolta ladi Giulio Bugarini comeal personale. Durante l’incontro, il sindaco di, Roberto, ha colto l’occasione per esprimere un forteall’Esecutivo nazionale, evidenziando la necessità di azioni concrete riguardo alle assunzioni e ai salari accessori. Questo momento coincide con l’approssimarsi del Giubileo e le scadenze del PNRR che devono essere rispettate entro il giugno 2026, creando preoccupazione riguardo a un possibile collasso del sistema dei servizi capitolini. Urgenza di interventi per evitare un collasso L’attenzione centrale dell’incontro è stata rivolta all’impatto delle recenti scelte governative, in particolare quelle relative alla legge di Bilancio 2025, che è attualmente in fase di discussione.