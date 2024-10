Bergamonews.it - Pallone d’oro, Lookman 14esimo nella classifica generale. Attesa per Gasperini

(Di lunedì 28 ottobre 2024) Théâtre du Châtelet (Parigi). Ademolasi posiziona alpostodel2024. Un riconoscimento senza precedenti per un calciatore già entrato di dirittostoria dell’Atalanta. L’inizio della cerimonia è previsto per le 20,45 (visibile in chiaro su Dazn a partire dalle 20,20) ma tramite i propri canali social ilfin dalle 17 ha iniziato a comunicare lafinale. We can’t say more#ballondor pic.twitter.com/Jmj9alasG0 — Ballon d’Or (@ballondor) October 28, 2024 Se è vero che le possibilità di vittoria erano pressoché nulle, quella di oggi rimane una serata storica per la società nerazzurra.