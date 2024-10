Melendugno e quel secondo posto in Serie A2 che fa sognare tutto il Salento (Di lunedì 28 ottobre 2024) Terza vittoria in quattro incontri: la Narconon Melendugno non può più nascondersi nel campionato di Serie A2 di volley femminile, anche perché questo ruolino di marcia le è finora valso un prezioso secondo posto nel girone B, a una sola lunghezza dalla corazzata Itas Trentino. A Vasto, contro la Lecceprima.it - Melendugno e quel secondo posto in Serie A2 che fa sognare tutto il Salento Leggi tutta la notizia su Lecceprima.it (Di lunedì 28 ottobre 2024) Terza vittoria in quattro incontri: la Narcononnon può più nascondersi nel campionato diA2 di volley femminile, anche perché questo ruolino di marcia le è finora valso un preziosonel girone B, a una sola lunghezza dalla corazzata Itas Trentino. A Vasto, contro la

Melendugno e quel secondo posto in Serie A2 che fa sognare tutto il Salento

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Nel girone B la formazione guidata da coach Giunta insegue a un solo punto la capolista Itas Trentino: ieri successo convincente in Abruzzo ... (lecceprima.it)

Giulia Carraro capitano e regista di Akademia: “Gli allenamenti congiunti servono per capire gli aspetti che funzionano meglio e quelli meno. Nel primo test con Melendugno siamo partiti un po ... (msn.com)

Secondo match stagionale e primo in trasferta per la Narconon Melendugno che proverà a espugnare il PalaCoim di Offanengo per dare seguito alla vittoria di sabato scorso contro Padova. Domenica 13 ott ... (today.it)