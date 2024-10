Lettera43.it - Matteo Renzi si costituirà parte civile in tutti i procedimenti legati al dossieraggio

(Di lunedì 28 ottobre 2024), tra gli “spiati” dalla società investigativa Equalize secondo l’inchiesta della Dda milanese, ha dato mandato ai propri legali di costituirsiina spionaggio e pubblicazione illegittima di documenti illegalmente acquisiti. L’ha annunciato l’ufficio stampa del leader di Italia viva. «Ancora uno scandalo di spie, intercettazioni abusive, dossier. Ancora il mio nome nel mirino, a Milano come già era accaduto a Bari, nelle ricerche dei finanzieri corrotti come nelle pubblicazioni illegali del Fatto Quotidiano. Da anni sono oggetto di una campagna violenta contro di me e contro la mia famiglia», aveva scritto sui social dopo aver appreso delle presunte ricerche illegali su di lui.