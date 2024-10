Iodonna.it - Lungo, elegante e femminile, senza rinunciare alla necessaria dose di calore: l'abito perfetto per questa stagione esiste!

(Di lunedì 28 ottobre 2024) Chi gioca d’anticipo sulladelle feste ci starà già pensando: uninvernale è quello che ci vuole! Ma per aggiungere in guardaroba il pezzo giusto sarà bene scegliere con cura, per non comprare l’ennesimo vestitopronto a essere dismesso con l’inizio del nuovo anno. Meglio investire invece su un capo di qualità.