Looney Tunes | un lungometraggio segretissimo in preparazione alla Warner Bros

La casa madre dei Looney Tunes, Warner Brothers Animation, annuncia di avere in preparazione un film d'animazione per il cinema, ultrasegreto, con tutta la banda dei Looney Tunes.

Grazie a MisterMovie.it abbiamo potuto scrivere questa notizia: Una grande notizia per i fan dei Looney Tunes: nel 2025, un nuovo film completamente animato farà il suo debutto nelle sale. Si tratta di The Day The Earth Blew Up: A Looney Tunes ... (Mistermovie.it)

Un nuovo film dei Looney Tunes arriverà nei cinema nel 2025 — ma sfortunatamente, non si tratta di Coyote vs. Acme. Questa settimana è stato annunciato che The Day The Earth Blew Up: A Looney Tunes Movie uscirà nei cinema il 28 febbraio 2025. Il ... (Nerdpool.it)

