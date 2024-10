Formiche.net - Le sfida dell’industria spaziale tra pressioni e opportunità. Il piano dell’Esa

(Di lunedì 28 ottobre 2024) Nel panoramaeuropeo, si stanno delineando ambiziose trasformazioni. Durante l’ultimo Consiglio, avvenuto scorsa settimana a Parigi, il direttore generale dell’Agenziaeuropea (Esa), Josef Aschbacher, ha affrontato le sfide del settore, mettendo in luce come l’industria stia attraversando una fase di pressione crescente, con l’Esa che si appresta a introdurre soluzioni per sostenere le imprese coinvolte. Una delle proposte chiave riguarda l’aumento delle anticipazioni sui contratti, che potrebbero passare dal 10-15% fino a un massimo del 35%, una misura che, secondo Aschbacher, risponde alle difficoltà di cash flow delle aziende, con il contributo dell’agenzia che intende permettere la consegna parziale dei prodotti per garantire un flusso di pagamenti più regolare.