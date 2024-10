Secoloditalia.it - La colf butta un vecchio materasso in discarica con 50mila euro nascosti da un’anziata. Scatta il panico e…

Leggi tutta la notizia su Secoloditalia.it

(Di lunedì 28 ottobre 2024) Quando si dice: conserva i soldui dentro il”Incredibile disavventura per un’anziana di Montebelluna, nel Trevigiano. La signora per una vita intera aveva nascosto neli suoi risparmi, seguendo un antico e popolare consiglio: gioielli di famiglia e carte di credito per un valore complessivo vicino ai 50 mila. Conservava ilin garage per non dare nell’occhio. Questo “tesoro” sciaguratamente è stato inconsapevolmenteto via dalla donna delle pulizie. Ignara che contenesse buona parte degli averi della donna. Lo riporta la “Tribuna di Treviso”.che vale oro: corsa contro il tempo La vicenda risale alla serata del 26 ottobre, quando la collaboratrice domestica che aiuta a fare le pulizie nell’abitazione si è recata a casa della pensionata. L’anziana, a causa di problemi di salute, non poteva spostarsi da una stanza all’altra.