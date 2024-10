James Gunn è convinto che il leak dei giocattoli non abbia rovinato nulla per Superman (Di lunedì 28 ottobre 2024) James Gunn è convinto che il leak dei giocattoli non abbia rovinato nulla per Superman La fuga di notizie relative al merchandise dedicato al Superman di James Gunn non avrebbe rovinato nulla per i fan, stando a quello che dichiara il regista del film. All’inizio di questa settimana, è trapelato online un elenco di action figure per la prossima linea Superman di McFarlane Toys, confermando apparentemente che l’Uomo d’Acciaio di David Corenswet si affronterà effettivamente con Ultraman nel film. Il coinvolgimento di questo potente cattivo è stato anticipato per la prima volta dallo scooper MTTSH, e alcune foto dal set hanno mostrato i personaggi che combattono con un individuo mascherato con una grande “U” sul petto sembravano lasciare pochi dubbi. Leggi tutta la notizia su Cinefilos.it (Di lunedì 28 ottobre 2024)che ildeinonperLa fuga di notizie relative al merchandise dedicato aldinon avrebbeper i fan, stando a quello che dichiara il regista del film. All’inizio di questa settimana, è trapelato online un elenco di action figure per la prossima lineadi McFarlane Toys, confermando apparentemente che l’Uomo d’Acciaio di David Corenswet si affronterà effettivamente con Ultraman nel film. Il coinvolgimento di questo potente cattivo è stato anticipato per la prima volta dallo scooper MTTSH, e alcune foto dal set hanno mostrato i personaggi che combattono con un individuo mascherato con una grande “U” sul petto sembravano lasciare pochi dubbi.

James Gunn è convinto che il leak dei giocattoli non abbia rovinato nulla per Superman

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

La fuga di notizie relative al merchandise dedicato al Superman di James Gunn non avrebbe rovinato nulla per i fan, stando a quello ... (cinefilos.it)

Ci sono attori che fanno la propria fortuna su un certo tipo di personaggio, ma anche attori per cui la cosa comincia, a un certo punto, a diventare una sorta di maledizione: Hugh Grant appartiene ... (cinema.everyeye.it)

Ecco perché l’obbligo vaccinale non può essere visto come una specie di toccasana che evita il costo e la fatica di informare, spiegare, far capire ed in sostanza offrire servizio utile a far ... (quotidianosanita.it)