Incendio in casa, si lancia dalla finestra per salvarsi dalle fiamme | IL VIDEO (Di lunedì 28 ottobre 2024) ANCONA - Incendio in un appartamento di via Trieste. Un uomo di 46 anni non avendo altre vie di uscita ha aperto la finestra lanciandosi nel vuoto facendo un volo di circa sei metri. Sul posto sono intervenuti sia i vigili del fuoco per domare l’Incendio che i carabinieri, oltre all’automedica ed Anconatoday.it - Incendio in casa, si lancia dalla finestra per salvarsi dalle fiamme | IL VIDEO Leggi tutta la notizia su Anconatoday.it (Di lunedì 28 ottobre 2024) ANCONA -in un appartamento di via Trieste. Un uomo di 46 anni non avendo altre vie di uscita ha aperto landosi nel vuoto facendo un volo di circa sei metri. Sul posto sono intervenuti sia i vigili del fuoco per domare l’che i carabinieri, oltre all’automedica ed

