In giro per Gatteo con l'auto sotto sequestro e senza assicurazione, maxi multa della Polizia Locale (Di lunedì 28 ottobre 2024) Domenica 27 ottobre durante un posto di controllo a Gatteo terra per la tutela della circolazione ed il rispetto delle norme del Codice della Strada, gli agenti della Polizia Locale di Gatteo hanno fermato un'auto per un controllo di routine. Il conducente, durante il fermo, ha mostrato fin da Cesenatoday.it - In giro per Gatteo con l'auto sotto sequestro e senza assicurazione, maxi multa della Polizia Locale Leggi tutta la notizia su Cesenatoday.it (Di lunedì 28 ottobre 2024) Domenica 27 ottobre durante un posto di controllo aterra per la tutelacircolazione ed il rispetto delle norme del CodiceStrada, gli agentidihanno fermato un'per un controllo di routine. Il conducente, durante il fermo, ha mostrato fin da

In giro per Gatteo con l'auto sotto sequestro e senza assicurazione, maxi multa della Polizia Locale

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Andava in giro senza assicurazione con l’auto che era già stata sequestrata per lo stesso motivo e che non poteva circolare. Il conducente è stato ... (corriereromagna.it)

ecco le migliori auto sotto i 30000 euro! Dopo aver stilato la lista delle migliori auto a 20000 euro, oggi arriva la lista dedicata a chi possiede una somma di denaro un po’ superiore ma che mantiene ... (tuttotek.it)

Tappa finale divisa in due parti: avvicinamento, dalla partenza a Roma-EUR, fino al primo passaggio sulla linea di arrivo si raggiunge il litorale e poi Ostia, quindi si ritorna in zona partenza e in ... (giroditalia.it)