Il Comune di Montesilvano cerca i 53 destinatari irreperibili della carta sociale "Dedicata a te" (Di lunedì 28 ottobre 2024) Il Comune di Montesilvano fa sapere che, nonostante diversi tentativi di consegna, alla data odierna risultano non recapitate le lettere destinate a 53 beneficiari della “carta Dedicata a Te 2024”, per irreperibilità nella residenza anagrafica. Si tratta, lo ricordiamo, della carta sociale Ilpescara.it - Il Comune di Montesilvano cerca i 53 destinatari irreperibili della carta sociale "Dedicata a te" Leggi tutta la notizia su Ilpescara.it (Di lunedì 28 ottobre 2024) Ildifa sapere che, nonostante diversi tentativi di consegna, alla data odierna risultano non recapitate le lettere destinate a 53 beneficiari“a Te 2024”, pertà nella residenza anagrafica. Si tratta, lo ricordiamo,

Il Comune di Montesilvano cerca i 53 destinatari irreperibili della carta sociale "Dedicata a te"

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi piĂą recenti.

In Italia, l'assistenza sanitaria è garantita a tutti i cittadini dal Servizio Sanitario Nazionale (SSN), un insieme di enti di cui fanno parte anche le ASL (Aziende Sanitarie Locali). A ciascuna di ... (dica33.it)

Gestione Casa è un progetto nato per fornire alla clientela servizi efficienti di consulenza legale e finanziaria per la vendita, l'acquisto o l'affitto di immobili. L'agenzia ha come scopo quello di ... (immobiliare.it)

Massa Marittima (Grosseto). Il Comune di Massa Marittima ha pubblicato l’avviso per l’affidamento del servizio di addetto stampa per il periodo 2025-2027. La figura professionale dovrà essere ... (grossetonotizie.com)

Di seguito l'elenco delle farmacie nel comune di Boissano, in provincia di Savona. Seleziona una farmacia dall'elenco e visualizza l'indirizzo, il recapito telefonico e la mappa. (dica33.it)

Cosmocasa è la realtà innovativa che mette al centro della propria missione le esigenze di chi compra, di chi vende e di chi affitta un immobile. Con oltre 20 anni di esperienza, il team di Cosmocasa ... (immobiliare.it)