Fiorentina-Roma Bove brilla da ex | dito puntato contro De Rossi

(Di lunedì 28 ottobre 2024)ha visto Edoardoassoluto protagonista: il centrocampistanella sfida del Franchi e i tifosi giallosono furiosi per la sua cessione Protagonista assoluto di. Difficile definire un altro termine per quella che è stata la partita di Edoardoda ex: non esulta dopo il gol (LaPresse) – Calciomercato.itIl centrocampista, che ha lasciato i gialloper approdare in estate a Firenze, è subito diventato un elemento preziosissimo nello scacchiere di Raffaele Palladino. E la provalaè stata la riconferma: un assist, un gol, un rigore procurato e tanto tanto altro. Una prestazione eccellente, da uomo ovunque che avvicina il riscatto da parte dei viola. Lal’ha infatti acquistato in prestito con un obbligo di riscatto al raggiungimento delle 60% presenze stagionali.