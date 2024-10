Elezioni in Giappone, il voto premia i partiti di opposizione: anche il sindaco-cosplayer di Nagoya entra al Parlamento – Il video (Di lunedì 28 ottobre 2024) Il voto alle Elezioni parlamentari in Giappone, svoltesi a una non dalla fine della legislatura, premia i partiti all’opposizione. La coalizione di governo – i liberal-democratici (Pld) e il partito di centro-destra di ispirazione buddista Komeito – ha perso la maggioranza al Parlamento, che deteneva dal 2012. Al termine dello scrutinio, i conservatori vedono ridotto il numero dei seggi alla Camera Bassa da 247 a 91. Così come l’alleato che passa da 32 a 24 seggi. Superiore alle aspettative il risultato della principale forza di opposizione, il partito costituzionale democratico (Cdp), guidato dall’ex premier Yoshihiko Noda, che conquista 148 seggi rispetto ai precedenti 98. Leggi tutta la notizia su Open.online (Di lunedì 28 ottobre 2024) Ilalleparlamentari in, svoltesi a una non dalla fine della legislatura,all’. La coalizione di governo – i liberal-democratici (Pld) e il partito di centro-destra di ispirazione buddista Komeito – ha perso la maggioranza al, che deteneva dal 2012. Al termine dello scrutinio, i conservatori vedono ridotto il numero dei seggi alla Camera Bassa da 247 a 91. Così come l’alleato che passa da 32 a 24 seggi. Superiore alle aspettative il risultato della principale forza di, il partito costituzionale democratico (Cdp), guidato dall’ex premier Yoshihiko Noda, che conquista 148 seggi rispetto ai precedenti 98.

Elezioni in Giappone, il voto premia i partiti di opposizione: anche il sindaco-cosplayer di Nagoya entra al Parlamento – Il video

