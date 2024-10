Gaeta.it - EasyJet celebra un traguardo storico: oltre 100 milioni di passeggeri a Milano Malpensa dal ’98

Leggi tutta la notizia su Gaeta.it

(Di lunedì 28 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Dal 1998,ha rivoluzionato il trasporto aereo in Europa, e ora festeggia la significativa cifra di 100ditrasportati da e per l’aeroporto di. Questonon è solo simbolico, ma rappresenta anche la capillare espansione della compagnia aerea nel panorama europeo, dovesi distingue come il suo hub principale. Grazie a una flotta sempre più moderna e un network amplificato,continua a scommettere sucome fulcro delle sue operazioni in Europa. I dettagli della flottaAttualmente,opera con 22 aerei basati a, tra cui i modelli più recenti Airbus A320 e A321 Neo, che offrono maggiore efficienza e comfort ai