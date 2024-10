Due pordenonesi conquistano il bronzo agli europei di pesistica juniores (Di lunedì 28 ottobre 2024) Due medaglie di bronzo per la pesistica Pordenonese che si conferma tra le protagoniste a livello europeo. Non era semplice, considerando gli avversari. Ma le atlete Eleni Battistetti e Martina Bomben sono riuscite a firmare delle prestazioni di livello durante gli European Junior & U23 Pordenonetoday.it - Due pordenonesi conquistano il bronzo agli europei di pesistica juniores Leggi tutta la notizia su Pordenonetoday.it (Di lunedì 28 ottobre 2024) Due mede diper laPordenonese che si conferma tra le protagoniste a livello europeo. Non era semplice, considerando gli avversari. Ma le atlete Eleni Battistetti e Martina Bomben sono riuscite a firmare delle prestazioni di livello durante gli European Junior & U23

Due pordenonesi conquistano il bronzo agli europei di pesistica juniores

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Due medaglie di bronzo per la pesistica Pordenonese che si conferma tra le protagoniste a livello europeo. Non era semplice, considerando gli avversari. Ma le atlete Eleni Battistetti e Martina Bomben sono riuscite a firmare delle prestazioni di ... (Pordenonetoday.it)

Ai Mondiali su Pista in Danimarca le ragazze dell'inseguimento a squadre hanno conquistato la medaglia di bronzo contro il Canada ... (msn.com)

Vuhledar ha un'importanza strategica per la sua posizione vicino all'incrocio dei due fronti principali, nell'Ucraina orientale e meridionale. McDonald's, un morto e decine di malori da ... (msn.com)

Il terzo podio odierno in casa Italia è stato conquistato da Federico Bicelli, ieri d'oro nei 400 sl, nei 100 dorso S7: bronzo per l'allievo di Tanya Vannini "lady" Lamberti in 1'12"23, alle spalle ... (federnuoto.it)