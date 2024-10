Disagi scolastici a Cerveteri: FDI interpella il sindaco Gubetti per l’ascensore di Valcanneto (Di lunedì 28 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Cerveteri si trova ad affrontare un problema significativo riguardante l’accessibilità nelle scuole della frazione di Valcanneto, un tema di cruciale importanza per garantire il diritto all’istruzione a tutti gli studenti. I consiglieri del gruppo Fratelli d’Italia, Luigino Bucchi, Niccolò Accardo e Salvatore Orsomando, hanno recentemente presentato un’interrogazione al sindaco Gubetti. Oggetto del quesito è il malfunzionamento dell’ascensore dell’Istituto scolastico, la cui riparazione sembra essere stata trascurata, creando notevoli Disagi per gli alunni con mobilità ridotta. La situazione dell’ascensore e gli effetti sui giovani studenti Da maggio scorso, l’ascensore a servizio dell’istituto risulta fuori uso, come denunciato dai genitori tramite una e-mail all’amministrazione comunale. Gaeta.it - Disagi scolastici a Cerveteri: FDI interpella il sindaco Gubetti per l’ascensore di Valcanneto Leggi tutta la notizia su Gaeta.it (Di lunedì 28 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twittersi trova ad affrontare un problema significativo riguardante l’accessibilità nelle scuole della frazione di, un tema di cruciale importanza per garantire il diritto all’istruzione a tutti gli studenti. I consiglieri del gruppo Fratelli d’Italia, Luigino Bucchi, Niccolò Accardo e Salvatore Orsomando, hanno recentemente presentato un’interrogazione al. Oggetto del quesito è il malfunzionamento deldell’Istituto scolastico, la cui riparazione sembra essere stata trascurata, creando notevoliper gli alunni con mobilità ridotta. La situazione dele gli effetti sui giovani studenti Da maggio scorso,a servizio dell’istituto risulta fuori uso, come denunciato dai genitori tramite una e-mail all’amministrazione comunale.

