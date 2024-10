Calciomercato.it - DIRETTA | Milan-Napoli, Fonseca: “Noi penalizzati. Ecco chi può vincere lo Scudetto” LIVE

(Di lunedì 28 ottobre 2024) Le dichiarazioni in conferenza stampa di Paulo, alla vigilia di, match valevole per la decima giornata di Serie A E’ vigilia di campionato per ildi Paulo. Dopo le polemiche relative al rinvio della sfida del Dall’Ara, il Diavolo torna in campo contro ildi Antonio Conte., la conferenza di: seguila– Calciomercato.itUn match fondamentale per i rossoneri, che verrà affrontato in piena emergenza. Oltre agli squalificati Tiijani Reijnders e Theo Hernandez, il tecnico portoghese dovrà fare i conti con l’infortunio di Matteo Gabbia. Segui la conferenza stampa di Paulocon Calciomercato.it: Sfida al– “E’ una squadra fortissima come dimostra la classifica, con un allenatore fornissimo. Sta in un buon momento ed è motivatissimo, ma lo siamo anche noi.